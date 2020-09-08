Коронавирус. В Киеве и Харьковской области более 200 новых заболевших: данные по регионам
В восьми регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.
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В Киеве коронавирус 7 сентября диагностировали у 235 человек, в Харьковской области – у 230, еще в шести регионах – более 100 заболевших за сутки, это Одесская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Сумская области.
Динамика эпидемии по областям:
Киев – 15511 заболевших (235 за сутки);
Харьковская – 11202 (230);
Одесская – 8721 (196);
Львовская – 16073 (192);
Тернопольская – 7580 (190);
Ивано-Франковская – 10508 (160);
Черновицкая – 11431 (159);
Сумская – 2070 (107);
Ровенская – 9860 (98);
Черкасская – 2046 (96);
Киевская – 6370 (92);
Закарпатская – 8180 (89);
Черниговская – 2450 (78);
Днепропетровская – 2843 (76);
Житомирская – 3812 (66);
Волынская – 5943 (60);
Хмельницкая – 3253 (58);
Запорожская – 1981 (50);
Донецкая – 1675 (45);
Винницкая – 4450 (44);
Николаевская – 1690 (25);
Полтавская – 997 (24);
Херсонская – 518 (18);
Луганская – 448 (14);
Кировоградская – 867 (9).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- Адаптивный карантин в Украине продлен до ноября. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2411 человек, умерло рекордное число заболевших – 57.
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