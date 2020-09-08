Коронавирус. В Киеве и Харьковской области более 200 новых заболевших: данные по регионам

В восьми регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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В Киеве коронавирус 7 сентября диагностировали у 235 человек, в Харьковской области – у 230, еще в шести регионах – более 100 заболевших за сутки, это Одесская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Сумская области.

Динамика эпидемии по областям:

Киев – 15511 заболевших (235 за сутки);

Харьковская – 11202 (230);

Одесская – 8721 (196);

Львовская – 16073 (192);

Тернопольская – 7580 (190);

Ивано-Франковская – 10508 (160);

Черновицкая – 11431 (159);

Сумская – 2070 (107);

Ровенская – 9860 (98);

Черкасская – 2046 (96);

Киевская – 6370 (92);

Закарпатская – 8180 (89);

Черниговская – 2450 (78);

Днепропетровская – 2843 (76);

Житомирская – 3812 (66);

Волынская – 5943 (60);

Хмельницкая – 3253 (58);

Запорожская – 1981 (50);

Донецкая – 1675 (45);

Винницкая – 4450 (44);

Николаевская – 1690 (25);

Полтавская – 997 (24);

Херсонская – 518 (18);

Луганская – 448 (14);

Кировоградская – 867 (9).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

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Денис Юдин

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