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Коронавирус. В Украине за сутки умерло рекордное число больных COVID-19

08.09.2020, 08:50
Коронавирус. В Украине за сутки умерло рекордное число больных COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/EPA

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 140 479 заболевших. Умерли 2934 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2411 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2174), умерло рекордное число людей - 57. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки 940 пациентов одолели COVID-19 (днем ранее - 379).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 140 479 заболевших, 63 546 выздоровевших и 2934 умерших.

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Марк Сировой
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