Коронавирус. В Украине за сутки умерло рекордное число больных COVID-19
08.09.2020, 08:50
Иллюстративное фото: Zoltan Balogh/EPA
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 140 479 заболевших. Умерли 2934 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 2411 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2174), умерло рекордное число людей - 57. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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За сутки 940 пациентов одолели COVID-19 (днем ранее - 379).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 140 479 заболевших, 63 546 выздоровевших и 2934 умерших.
Новость дополняется...
- Согласно вчерашним данным по заболевшим, Украина занимает 15-е место в мире по суточной заболеваемости.
- По данным Минздрава широкое распространение коронавируса наблюдается в 18 регионах страны.
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