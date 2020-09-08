Коронавирус. В Украине за сутки умерло рекордное число больных COVID-19

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 140 479 заболевших. Умерли 2934 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2411 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2174), умерло рекордное число людей - 57. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За сутки 940 пациентов одолели COVID-19 (днем ранее - 379).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 140 479 заболевших, 63 546 выздоровевших и 2934 умерших.

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Согласно вчерашним данным по заболевшим, Украина занимает 15-е место в мире по суточной заболеваемости.

По данным Минздрава широкое распространение коронавируса наблюдается в 18 регионах страны.

Марк Сировой

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