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Коронавирус. В Киеве девятый день подряд регистрируется не меньше 200 новых заболевших

10.09.2020, 10:32
Коронавирус. В Киеве девятый день подряд регистрируется не меньше 200 новых заболевших - Фото
Панорама Киева (Фото: пресс-служба КГГА)

Лидером по заболеваемости остается Деснянский район, а меньше всего новых заболевших пока выявлено в Подольском районе столицы

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 298 киевлян (за сутки до этого 310), четверо пациентов с COVID-19 умерли, сообщил в telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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На 10 сентября в Киеве за все время эпидемии зарегистрировано 16 119 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Всего выздоровели 5002 жителя столицы, 254 пациента умерли.

За последние сутки COVID-19 смогли победить 92 человека.

Больше всего заболевших за эти сутки было зафиксировано в Деснянском районе — 59, Днепровском 45 и в Оболонском 36.

Меньше всего заболевших за все время эпидемии насчитывается в Подольском районе столицы 1086 человек.

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Инфографика Киева по коронавирусу на 10 сентября (источник - telegram Кличко)

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Дарья Мостовая
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