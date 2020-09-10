Коронавирус. В Киеве девятый день подряд регистрируется не меньше 200 новых заболевших

Лидером по заболеваемости остается Деснянский район, а меньше всего новых заболевших пока выявлено в Подольском районе столицы

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 298 киевлян (за сутки до этого — 310), четверо пациентов с COVID-19 умерли, сообщил в telegram мэр столицы Виталий Кличко.

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На 10 сентября в Киеве за все время эпидемии зарегистрировано 16 119 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Всего выздоровели 5002 жителя столицы, 254 пациента умерли.

За последние сутки COVID-19 смогли победить 92 человека.

Больше всего заболевших за эти сутки было зафиксировано в Деснянском районе — 59, Днепровском — 45 и в Оболонском — 36.

Меньше всего заболевших за все время эпидемии насчитывается в Подольском районе столицы — 1086 человек.

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С 7 сентября в Украине начало действовать новое зонирование: Киев снова оказался в желтой зоне. Об ограничениях можно почитать здесь.

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Дарья Мостовая

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