Коронавирус. В Киеве девятый день подряд регистрируется не меньше 200 новых заболевших
Лидером по заболеваемости остается Деснянский район, а меньше всего новых заболевших пока выявлено в Подольском районе столицы
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 298 киевлян (за сутки до этого — 310), четверо пациентов с COVID-19 умерли, сообщил в telegram мэр столицы Виталий Кличко.
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На 10 сентября в Киеве за все время эпидемии зарегистрировано 16 119 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Всего выздоровели 5002 жителя столицы, 254 пациента умерли.
За последние сутки COVID-19 смогли победить 92 человека.
Больше всего заболевших за эти сутки было зафиксировано в Деснянском районе — 59, Днепровском — 45 и в Оболонском — 36.
Меньше всего заболевших за все время эпидемии насчитывается в Подольском районе столицы — 1086 человек.
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- С 7 сентября в Украине начало действовать новое зонирование: Киев снова оказался в желтой зоне. Об ограничениях можно почитать здесь.
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