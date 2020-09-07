Коронавирус. В Киевской области 14 школ перешли на дистанционное обучение

В полностью закрытых школах заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми

В Киевской области 14 школ полностью или частично переведены на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 учеников и учителей. Всего онлайн учатся 1547 детей. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской ОГА.

По словам главы КОДА Василия Володина, полностью перевели на дистанционное обучение учеников школ в Василькове (№1 и №2), Ирпене (№15 ) и Застугне – там заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам провели тестирование, в школах дезинфецировали помещения, ввели карантин.

Еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской школе №5 и Богуславской гимназии.

Кроме того, по информации Киевской ОГА, на самоизоляции находятся дети, учителя и другие работники сферы образования, имеющие подтвержденное заболевание COVID-19 и не контактировавшие с одноклассниками и коллегами.

30 августа главный санврач Виктор Ляшко заявил, что если в классе хотя бы один ученик заболеет COVID-19 , то всех его одноклассников тоже отправят на самоизоляцию.

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Наталия Медведева

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