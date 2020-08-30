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Коронавирус. Ляшко: Заболеет один ученик — на самоизоляцию отправят весь класс

30.08.2020, 23:47
Коронавирус. Ляшко: Заболеет один ученик — на самоизоляцию отправят весь класс - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

Учеба в период самоизоляции класса будет продолжаться, но в формате онлайн

Украинские школьники будут отправляться на двухнедельную самоизоляцию, если хотя бы у одного человека в классе будет выявлен коронавирус. Об этом заявил в эфире ICTV главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Как подчеркнул Ляшко, в случае инфицирования COVID-19 хотя бы одного ребенка, его одноклассники будут считаться такими, кто близко контактировал с заболевшим, поэтому они должны будут самоизолироваться на 14 дней.

Сам учебный процесс останавливаться при этом не будет, но занятия в этот период будут проходить в формате онлайн, отметил главный санврач.

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Дарья Мостовая
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