Коронавирус. Ляшко: Заболеет один ученик — на самоизоляцию отправят весь класс

Учеба в период самоизоляции класса будет продолжаться, но в формате онлайн

Украинские школьники будут отправляться на двухнедельную самоизоляцию, если хотя бы у одного человека в классе будет выявлен коронавирус. Об этом заявил в эфире ICTV главный санврач страны Виктор Ляшко.

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Как подчеркнул Ляшко, в случае инфицирования COVID-19 хотя бы одного ребенка, его одноклассники будут считаться такими, кто близко контактировал с заболевшим, поэтому они должны будут самоизолироваться на 14 дней.

Сам учебный процесс останавливаться при этом не будет, но занятия в этот период будут проходить в формате онлайн, отметил главный санврач.

25 августа Минздрав обновил правила обучения в школах: ученикам 1-4 классов носить маску будет необязательно.

27 августа в Киевской горадминистрации рассказали, что если учитель заразится коронавирусом, то закрыть могут всю школу.

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Дарья Мостовая

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