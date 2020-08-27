Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу - КГГА
В Киевской горадминистрации убеждены, что с учетом эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности" в школах
В случае если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу в Киеве. Об этом сообщил сегодня и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.
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"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - отметил Мондрыивский, уточнив, что директор принимает решение о закрытии школы.
По его словам, зараженный пойдет на самоизоляцию или в больницу, специалисты будут устанавливать контакты, проводить тестирование.
Мондрыивский уточнил, что если не будет большого количества зараженных, то процесс обучения могут продолжить.
Чиновник подчеркнул, что с учетом эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".
Он добавил, что проверки карантинных норм в школе будут постоянными.
Ранее в Минздраве сообщали, что в случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен уйти на самоизоляцию.
- 29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.
- 15 июля Степанов заявлял, что при температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года.
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