Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу - КГГА

В Киевской горадминистрации убеждены, что с учетом эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности" в школах

В случае если учитель заразится коронавирусом, то могут закрыть школу в Киеве. Об этом сообщил сегодня и.о первого замглавы КГГА Валентин Мондрыивский.

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"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - отметил Мондрыивский, уточнив, что директор принимает решение о закрытии школы.

По его словам, зараженный пойдет на самоизоляцию или в больницу, специалисты будут устанавливать контакты, проводить тестирование.

Мондрыивский уточнил, что если не будет большого количества зараженных, то процесс обучения могут продолжить.

Чиновник подчеркнул, что с учетом эпидемии COVID-19 нужно "быть гибкими и принимать все меры безопасности".

Он добавил, что проверки карантинных норм в школе будут постоянными.

Ранее в Минздраве сообщали, что в случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен уйти на самоизоляцию.

большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября. 29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что в

ри температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года. 15 июля Степанов заявлял , что п

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Арина Толина

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