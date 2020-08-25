СOVID-19. Степанов объяснил, кто в школе может находиться без маски
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников, весь класс уйдет на самоизоляцию
С 1 сентября ученики 1-4 классов передвигаться по школе могут без медицинской маски. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, Минздрав внес изменения в противоэпидемические меры после после обновления рекомендаций ВОЗ, пообщавшись с международными экспертами и представителями Минобразования.
"Для учеников 1-4 классов передвижение в помещениях учреждениях образования будет разрешено без использования маски или респираторов", - отметил Степанов.
Он добавил, что в регионах, которые относятся к "оранжевой" зоне, учителям Минздрав рекомендует использовать защитные щитки, а в "желтой" или "зеленой" зоне – придерживаться соответствующей дистанции.
Степанов подчеркнул, что допуск учителей к работе будет только после измерения температуры. "В случае подтверждения коронавирусной болезни у кого-то из учеников, весь класс должен уйти на самоизоляцию", - добавил Степанов.
Чиновник сообщил, что дозаторы и антисептики должны находиться только на входе в школу.
Степанов напомнил, что руки нужно чаще мыть по мере необходимости.
- 29 июля Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.
- 15 июля Степанов заявлял, что при температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года.
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