COVID-19. В Минобразования объяснили, как будут проходить занятия в школах
Минобразования рекомендует распределение входа/выхода между детьми разных возрастных категорий в школах с 1 сентября
В новом учебном году, учитывая карантинные ограничения, обязательным будет температурный скрининг, соблюдение санитарных норм, ношение медицинских масок. Об этом сообщил и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала Дом.
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Говоря о возможных сценариях обучения Шкарлет отметил, что все зависит от того, каким образом будет развиваться эпидситуация в Украине.
"В зависимости от того, каким образом будет градироваться по зонам заражения COVID-19 вся Украина, по административно-территориальным единицам, таким образом и будут развиваться некие сценарии", - отметил Шкарлет.
По его словам, власть считает, что дети должны пойти в школу. "В школу не пойдут лишь те, кто попадет в "красную" зону", - уточнил Шкарлет.
Шкарлет уточнил, что если Киев окажется в "красной" зоне, то в столице закроют все школы, а не по районам, где будет наибольшее количество зараженных.
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Минобразования рекомендует распределение входа/выхода между детьми разных возрастных категорий.
"Младшие классы будут через определенный вход в школе заходить, старшие, например, через какой-то другой. Также рекомендуем, чтоб ограничили передвижение по школе по разным кабинетам, если этого не будет требовать учебный процесс", - сказал он.
Он добавил, что как метод соблюдения социальной дистанции может использоваться различное расписание, а в городах-миллионниках и областных центрах, где переполнены школы, будут рассматриваться различные подходы к организации учебного процесса.
"Может быть, например, поочередное обучение. Половина группы - для соблюдения социальной дистанции, то есть половина группы будет учиться онлайн один день. Вторая половина будет учиться очно. Потом эти группы могут меняться", - объяснил Шкарлет, подчеркнув, что это даст возможность для социализации детей.
Чиновник убежден, что "онлайн обучение никогда не заменит живого обучения.
"Онлайн-образование очень опасно еще тем (это и общение с родителями, и с детьми подтверждает), что есть потом некие психологические проблемы у ребенка от недостатка общения, от недостатка социализации. Это проблема, мне кажется, не меньше, чем COVID", - сказал Шкарлет.
Чиновник добавил, что группы продленного дня работать будут с соблюдением карантинных норм.
- 29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.
- 15 июля Степанов заявлял, что при температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года.
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