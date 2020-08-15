Коронавирус. Школы не будут работать только в красной зоне - Минздрав

В остальных зонах - зеленой, желтой, оранжевой - школы будут работать в обычном режиме

Школы в новом учебном году не будут работать только в тех городах или районах, которые попадут в красную зону эпидемической опасности. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Ему задали вопрос, как в условиях эпидемии COVID-19 в новом учебном году будут работать школы.

"Если мы говорим о нашем карантинном правиле, которое установлено в стране, и именно установлено условиями адаптивного карантина, то у нас школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности", - сказал Степанов.

В остальных зонах - зеленой, желтой, оранжевой - школы будут работать в обычном режиме, но с четким соблюдением правил безопасности, в том числе масочного режима.

За минувшие сутки в Украине заболело рекордное количество человек -1847 (днем ранее 1732).

С понедельника, 17 августа, в "красную" зону из-за распространения коронавирусной инфекции войдут пять районов и три города.

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Вадим Ребрина

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