Буданов: Мы сами разрушили мобилизацию

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал главным просчетом Украины проигранную медийную кампанию по мобилизации, из-за чего украинцы "сами разрушили" военный призыв. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью медиа LB.ua.

Его спросили, какая самая большая ошибка внутри Украины, которую еще можно исправить, чтобы "одержать победу или хотя бы не потерять все, что имеем".

По его мнению, главной ошибкой была "наглухо проигранная медийная кампания", которая позволила "поднять градус" в вопросах призыва.

"Мы все обвиняем РФ, но их влияние не так велико, как всем кажется. Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", – заявил Буданов.

