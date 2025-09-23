Есть право защищаться: главная по правам человека в ЕС высказалась о мобилизации в Украине

Оллонгрен назвала "очень позитивным", что в Украине даже во время войны и без выборов происходит дискуссия о мобилизации

Кайса Оллонгрен (Фото: Anders Wiklund / EPA)

Украина имеет полное право защищаться и должна решать, как мобилизовать людей в армию, заявила в интервью LIGA.net Кайса Оллонгрен, специальный представитель Евросоюза по правам человека, министр обороны Нидерландов (2022-2024).

Журналистка спросила, как чиновница оценивает внутренние вызовы для Украины, в том числе в вопросе мобилизации, поскольку "многие в Украине считают, что эти меры противоречат правам человека".

В ответ министр назвала "очень позитивным" тот факт, что даже во время войны и при отсутствии выборов в Украине происходит "здоровая дискуссия" о мобилизации.

"Украина имеет полное право на самозащиту и, конечно, должна решать, как мобилизовать людей для своих Вооруженных Сил. Эти дебаты проходят в надлежащих институтах – в правительстве, парламенте и при участии президента", – считает Оллонгрен.