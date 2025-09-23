Есть право защищаться: главная по правам человека в ЕС высказалась о мобилизации в Украине
Украина имеет полное право защищаться и должна решать, как мобилизовать людей в армию, заявила в интервью LIGA.net Кайса Оллонгрен, специальный представитель Евросоюза по правам человека, министр обороны Нидерландов (2022-2024).
Журналистка спросила, как чиновница оценивает внутренние вызовы для Украины, в том числе в вопросе мобилизации, поскольку "многие в Украине считают, что эти меры противоречат правам человека".
В ответ министр назвала "очень позитивным" тот факт, что даже во время войны и при отсутствии выборов в Украине происходит "здоровая дискуссия" о мобилизации.
"Украина имеет полное право на самозащиту и, конечно, должна решать, как мобилизовать людей для своих Вооруженных Сил. Эти дебаты проходят в надлежащих институтах – в правительстве, парламенте и при участии президента", – считает Оллонгрен.
- В марте 2025-го омбудсмен Лубинец сообщил, что в этом году возросло количество обращений украинцев по поводу нарушений прав человека со стороны военкоматов.
- В июне главком ВСУ Сырский рассказал, что для очистки системы мобилизации из ТЦК на другие должности в армии перевели 461 офицера и других военнослужащих.
- В июле министр обороны Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5-10%.
- В августе, как и в предыдущие месяцы, Сухопутные войска заявили, что подавляющее большинство инцидентов с ТЦК в этом месяце оказались фейками или манипуляциями.
Комментарии (0)