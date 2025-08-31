В августе 91% инцидентов, связанных с ТЦК, оказались фейками – Сухопутные войска
В августе подавляющее большинство инцидентов, связанных с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, оказались фейками или манипуляциями. Об этом говорится в статистике Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
В августе 198 из 218 инцидентов (91%), связанных с ТЦК, оказались фейками и манипуляциями. Информация, которая распространялась как нарушения закона со стороны военных, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности.
Только 20 случаев (9%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены, в частности:
→ два человека отстранены от исполнения обязанностей;
→ два человека привлечены к дисциплинарной ответственности;
→ 16 служебных расследований продолжаются.
"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", — говорится в заявлении Сухопутных войск.
- 30 июля Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине преимущественно происходит "абсолютно нормально", скандальные ситуации составляют 5-10%.
- 7 августа министр обороны заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК и СП будут обязаны носить бодикамеры.
