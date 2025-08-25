Умер мобилизованный руководитель Кировоградской федерации брейк-данса: версии ТЦК и друзей
В Черкасской области в больнице умер руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир. Как сообщили в областном Территориальном центре комплектования и соцподдержки, он выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр в Смиле.
По данным военных, инцидент произошел 22 августа. Команду военнообязанных со сборного пункта Черкасского ТЦК отправили в один из учебных центров Смилы. Во время движения автобуса солдат запаса Кушнир перескочил ряд сидений авто, открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть.
В ТЦК отмечают, что мужчина получил множественные травмы. После инцидента авто немедленно остановили, вызвали скорую с полицией и оказали пострадавшему первичную медицинскую помощь. Кушнира доставили в больницу, однако 24 августа он умер в реанимации от полученных травм.
Сейчас идет расследование, в ТЦК отмечают, что "всячески способствуют" выяснению обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.
Личность погибшего в комментарии Суспільному подтвердила мать Кушнира Любовь. Сейчас она находится в Смиле, однако известные детали расскажет позже.
В то же время версия близких погибшего отличается от версии ТЦК. Подруга Кушнира Елена Дьяченко опубликовала видео, в котором заявила, что представители ТЦК примерно в 08:00 сняли мужчину с рейсового автобуса Кропивницкий – Киев в Корсуне-Шевченковском, несмотря на то что тот имел отсрочку.
По данным женщины, его забрали в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, но впоследствии он попал в реанимацию. Друзья Евгения попросили о максимальной огласке ситуации.
"За одни сутки "мобилизации" он оказался на больничной койке – весь избитый, поломанный, в сверхтяжелом состоянии", – отметила подруга.
В 2016 году Кушнир зарегистрировал областную федерацию брейк-данса, также он руководил творческой мастерской Let's Move City – пространством всестороннего развития.
