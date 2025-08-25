Умер мобилизованный руководитель Кировоградской федерации брейк-данса: версии ТЦК и друзей

В ТЦК заявили, что мужчина выпрыгнул из авто на ходу, друзья говорят – его избили

Евгений Кушнир (Фото: instagram.com/thezhenyock)

В Черкасской области в больнице умер руководитель Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгений Кушнир. Как сообщили в областном Территориальном центре комплектования и соцподдержки, он выпрыгнул из автомобиля во время перевозки в учебный центр в Смиле.

По данным военных, инцидент произошел 22 августа. Команду военнообязанных со сборного пункта Черкасского ТЦК отправили в один из учебных центров Смилы. Во время движения автобуса солдат запаса Кушнир перескочил ряд сидений авто, открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть.

В ТЦК отмечают, что мужчина получил множественные травмы. После инцидента авто немедленно остановили, вызвали скорую с полицией и оказали пострадавшему первичную медицинскую помощь. Кушнира доставили в больницу, однако 24 августа он умер в реанимации от полученных травм.

Сейчас идет расследование, в ТЦК отмечают, что "всячески способствуют" выяснению обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.

Личность погибшего в комментарии Суспільному подтвердила мать Кушнира Любовь. Сейчас она находится в Смиле, однако известные детали расскажет позже.

В то же время версия близких погибшего отличается от версии ТЦК. Подруга Кушнира Елена Дьяченко опубликовала видео, в котором заявила, что представители ТЦК примерно в 08:00 сняли мужчину с рейсового автобуса Кропивницкий – Киев в Корсуне-Шевченковском, несмотря на то что тот имел отсрочку.

По данным женщины, его забрали в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии, но впоследствии он попал в реанимацию. Друзья Евгения попросили о максимальной огласке ситуации.

"За одни сутки "мобилизации" он оказался на больничной койке – весь избитый, поломанный, в сверхтяжелом состоянии", – отметила подруга.

Справка. 41-летний Евгений Кушнир решил заняться тренерством в 2013 году, до этого он работал в сфере торговли. Брейк-дансом увлекался с 2003 года. Чтобы популяризировать брейкинг, он договорился о сотрудничестве с городским управлением образования и посетил все кропивницкие школы со своими мастер-классами.

В 2016 году Кушнир зарегистрировал областную федерацию брейк-данса, также он руководил творческой мастерской Let's Move City – пространством всестороннего развития.