В Кривом Роге полиция проверяет видео избиения мужчины военным ТЦК – видео
В Кривом Роге правоохранители начали проверку видео избиения мужчины якобы представителем Территориального центра комплектации и соцподдержки. Об этом сообщили в Нацполиции.
Инцидент произошел 25 июля в Металлургическом районе города. Начато уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.
Также решается вопрос о проведении служебного расследования в отношении действий полицейского, который не вмешался в конфликт.
Видео инцидента 25 июля опубликовали в Telegram-канале "СВОИ Кривой Рог". Отмечалось, что происшествие случилось около 06:20. На кадрах видно, как мужчина в одежде цвета хаки догнал другого мужчину и несколько раз ударил его руками и коленом.
После избиения он сел в белый микроавтобус вместе с мужчиной в форме полицейского. В Криворожском ТЦК по состоянию на утро 27 июля не прокомментировали произошедшее.
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