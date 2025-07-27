У Кривому Розі поліція перевіряє відео побиття чоловіка військовим ТЦК – відео
У Кривому Розі правоохоронці розпочали перевірку відео побиття чоловіка нібито представником Територіального центру комплектації та соцпідтримки. Про це повідомили в Нацполіції.
Інцидент стався 25 липня у Металургійному районі міста. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.
Також вирішується питання щодо проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського, який не втрутився у конфлікт.
Відео інциденту 25 липня опублікували в Telegram-каналі "СВОЇ Кривий Ріг". Зазначалося, що подія трапилася близько 06:20. На кадрах видно, як чоловік в одязі кольору хакі наздогнав іншого чоловіка та кілька разів вдарив його руками та коліном.
Після побиття він сів у білий мікроавтобус разом із чоловіком у формі поліцейського. У Криворізькому ТЦК станом на ранок 27 липня не прокоментували подію.
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