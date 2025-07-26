На Полтавщині група цивільних заблокувала авто з мобілізованими – частина з них втекла

Ілюстративне фото (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Полтавській області група цивільних перекрила дорогу авто з мобілізованими, після чого деякі військовозобов’язані зникли у невідомому напрямку. Про це повідомляє Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Подія сталася 25 липня близько 20:00. Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.

"У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку", – повідомили у відомстві.

У Полтавському обласному ТЦК заявили, що за фактом перешкоджання з боку цивільних направлено подання до Служби безпеки України. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, повідомлено Державне бюро розслідувань.