На Полтавщині група цивільних заблокувала авто з мобілізованими – частина з них втекла
У Полтавській області група цивільних перекрила дорогу авто з мобілізованими, після чого деякі військовозобов’язані зникли у невідомому напрямку. Про це повідомляє Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Подія сталася 25 липня близько 20:00. Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.
"У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку", – повідомили у відомстві.
У Полтавському обласному ТЦК заявили, що за фактом перешкоджання з боку цивільних направлено подання до Служби безпеки України. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, повідомлено Державне бюро розслідувань.
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