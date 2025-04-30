У Харкові чоловік погрожував ножем працівникам ТЦК: поліція почала розслідування
У Харкові 29-річний чоловік погрожував застосуванням ножа працівникам Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила поліція Харківської області.
29 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Новобаварському районі під час перевірки облікових документів у 29-річного чоловіка відбувся конфлікт із працівниками ТЦК.
За даними поліції, чоловік поводив себе агресивно, дістав ніж і погрожував застосувати його.
Під час виїзду до правоохоронців із письмовою заявою звернувся працівник Шевченківського РТЦК та СП. Він пояснив, що порушник не пройшов перевірку військово-облікових документів та під час конфлікту погрожував йому ножем.
Поліція порушила кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивством. Ніж у чоловіка вилучили. За цей злочин передбачений пробаційний нагляд на строк до двох років або обмеження волі на той самий термін.
- 12 лютого 2025 року повідомлялося про затримання чоловіка, котрий із ножем та газовим балончиком напав на військовослужбовця ТЦК у Харкові.
- 17 лютого Львівський обласний ТЦК та СП повідомив про напад на його військовослужбовця.