У Харкові чоловік ножем поранив військового ТЦК, напав на групу з газовим балончиком – поліція

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Харківські поліціянти повідомили про затримання чоловіка, котрий з ножем та газовим балончиком напав на військовослужбовця територіального центру комплектування.

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За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі мешканець Харкова застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Харківський обласний ТЦК повідомляв, що напад стався на його території.

Фігурант намагався втекти з місця події, але його затримали поліціянт та працівник військкомату, зауважують у Нацполі.

Пораненого військового доставили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями про замах на умисне вбивство та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.

Затриманому планують оголосити про підозру та обрати запобіжний захід, підсумували у поліції.

9 лютого Нацполіція повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини травмування мобілізованого лаборанта зі Львова, знайденого на околиці міста Житомир увечері 7 лютого. Відомство припускає, що той отримав травми, коли вистрибнув із кузова авто під час поїздки до навчального центру.

10 лютого поліція Чернігівської області заявила про затримання чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК.

11 лютого Рівненський обласний ТЦК повідомив про напад на його військовослужбовців.