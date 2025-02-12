У Харкові чоловік ножем поранив військового ТЦК, напав на групу з газовим балончиком – поліція
Харківські поліціянти повідомили про затримання чоловіка, котрий з ножем та газовим балончиком напав на військовослужбовця територіального центру комплектування.
За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів у Салтівському районі мешканець Харкова застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та завдав ножового поранення військовослужбовцю. Харківський обласний ТЦК повідомляв, що напад стався на його території.
Фігурант намагався втекти з місця події, але його затримали поліціянт та працівник військкомату, зауважують у Нацполі.
Пораненого військового доставили до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтями про замах на умисне вбивство та перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.
Затриманому планують оголосити про підозру та обрати запобіжний захід, підсумували у поліції.
- 9 лютого Нацполіція повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини травмування мобілізованого лаборанта зі Львова, знайденого на околиці міста Житомир увечері 7 лютого. Відомство припускає, що той отримав травми, коли вистрибнув із кузова авто під час поїздки до навчального центру.
- 10 лютого поліція Чернігівської області заявила про затримання чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК.
- 11 лютого Рівненський обласний ТЦК повідомив про напад на його військовослужбовців.