Поліція розслідує травмування мобілізованого лаборанта зі Львова

Правоохоронці припускають, що той отримав травми, коли вистрибнув з кузова авто під час поїздки до навчального центру. У ТЦК зауважили, що відстрочки він не мав

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Поліціянти встановлюють обставини травмування жителя Львівщини, знайденого на околиці міста Житомира ввечері 7 лютого. Місцева поліція не вказує ім'я постраждалого, але, судячи з деталей справи, йдеться про старшого лаборанта Навчальної Лабораторії ядерної фізики Львівського національного університету Степана Більченка.

За даними слідства, чоловіка виявили водії на проїжджій частині на околиці Житомира близько 18:00 у п'ятницю.

На місці працювала слідчо-оперативна група та медики екстреної допомоги – останні доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього діагностували тяжкі травми голови.

Чоловік не пояснив медикам обставини свого травмування, але заперечив причетність до цього сторонніх осіб під час першочергового спілкування з поліціянтами, що зафіксовано на їхніх боді-камерах, зазначають у Нацполі. Відеозапис наразі не публікувався.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

Правоохоронці встановили, що потерпілий – 27-річний житель Львівської області, солдат однієї з військових частин.

Колеги чоловіка повідомили поліціянтам, що той зник під час переміщення військових з частини, де він того дня отримав спорядження, до тренінгового центру.

"Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під час руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", – заявляють поліціянти.

Кримінальну справу відкрито за статтею про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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Напередодні, 8 лютого, друг мобілізованого Більченка Владислав Кононов опублікував допис у Facebook, у якому заявив, що лаборанта доставили до Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного військкомату нібито для оновлення даних, але змусили пройти військово-лікарську комісію "всього за дві години". Автор стверджує, що попри законні підстави для відстрочки (робота в університеті та альтернативна служба через релігійні переконання), лаборанта мобілізували й він опинився під Києвом.

Львівський обласний ТЦК повідомив, що Більченка доставили до військкомату, оскільки під час перевірки його військово-облікових документів з'ясувалося, що він не перебував на військовому обліку у жодному військкоматі, а отже, не оновлював дані. Також у відомстві зауважили, що Більченко не мав вченого звання та/або наукового ступеня, а отже, не мав права на відстрочку.

"[Після прибуття до ТЦК Більченко] пройшов військово-лікарську комісію, згідно висновку якої визнаний придатним до військової служби в ЗСУ. Жодних медичних, чи будь-яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив", – зазначили співробітники військкомату.

За їхніми даними, 5 лютого чоловіка призвали на службу, 6 числа він був доставлений до військової частини А2900 (199 навчального центру Десантно-штурмових військ на Житомирщині) для проходження базової загально-військової підготовки. У ТЦК наголосили, що його військовослужбовці не вчиняли протиправних дій до мобілізованого.

Кононов заявив, що після відправлення під Київ Більченка на узбіччі траси знайшов чоловік й викликав швидку.

"В лікарні лікарі діагностували, "Набряк мозку, перелом (основи) черепа, та гематома". До кінця ще не відомо точно. Степан знаходиться зараз в критично важкому стані", – написав автор допису 8 лютого.

Степан Більченко у лікарні (Фото: Facebook Vladyslav Kononov)