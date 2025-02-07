У Чернівцях у будівлі ТЦК помер 32-річний чоловік: поліція проводить розслідування

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

У Чернівцях правоохоронці з’ясовують обставини смерті 32-річного чоловіка, який помер у будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Чернівецької області.

За даними поліціянтів, у п’ятницю, 7 лютого, під час відпрацювання території правоохоронці виявили в Чернівцях місцевого мешканця, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка спрямували в обласний ТЦК для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Чоловіку одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце викликали медиків. Але реанімаційні заходи результатів не дали, він помер.

Тіло чернівчанина направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Інформацію про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про убивство з приміткою "природна смерть".

7 квітня 2024 року Одеський ТЦК повідомив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

6 вересня Лубінець заявив, що військовослужбовці нібито побили до смерті мобілізованого у Закарпатській області. У ТЦК повідомили, що чоловік помер унаслідок інфаркту.