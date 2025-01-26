Одеська журналістка звинуватила ТЦК у побитті свого сина: військові проводять перевірку

Створена спеціальна комісія, яка вже розпочала збір доказів та опитування свідків, заявили в ТЦК

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Одеський ТЦК та СП)

Одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова звинуватила представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у побитті її сина. Наразі здійснюється службова перевірка, повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

Увечері 25 січня Колтунова опублікувала в соціальній мережі Facebook пост, в якому стверджувала, що працівники ТЦК нібито схопили її сина, вивезли за місто й побили.

За її словами, син мав документи, що підтверджували інвалідність II групи у його матері та дружини. Однак його, мовляв, близько трьох годин били й вимагали гроші.

"Потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу", – додала жінка.

Вона також стверджувала, що у її сина лікарі виявили перелом трьох ребер, а в легені, яку прокололо ребро, стався крововилив. Крім того, в нього забій селезінки та струс мозку.

"У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова представниками ТЦК повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка. Створена спеціальна комісія, яка вже розпочала збір доказів та опитування свідків", – йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК.

Військові зазначили, що, якщо викладені факти підтвердяться, керівництво ТЦК надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об’єктивного розслідування. Там засудили будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність.

"Кожен військовослужбовець чи співробітник ТЦК повинен діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки військовослужбовця та прав людини. Будь-які випадки порушення цих принципів є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність" – наголосили в ТЦК.