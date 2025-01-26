Одесская журналистка обвинила ТЦК в избиении своего сына: военные проводят проверку

Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей, заявили в ТЦК

Военный билет (Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП)

Одесская журналистка и писательница Виктория Колтунова обвинила представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки в избиении ее сына. В настоящее время осуществляется служебная проверка, сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

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Вечером 25 января Колтунова опубликовала в социальной сети Facebook пост, где утверждала, что работники ТЦК якобы схватили ее сына, вывезли за город и избили.

По ее словам, у сына были документы, подтверждающие инвалидность II группы у его матери и жены. Однако его, мол, около трех часов избивали и требовали деньги.

"Потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь", – добавила женщина.

Она также утверждала, что у ее сына врачи обнаружили перелом трех ребер, а в легком, которое прокололо ребро, произошло кровоизлияние. Кроме того, у него ушиб селезенки и сотрясение мозга.

"В ответ на информацию о якобы похищении и избиении гражданина Максима Колтунова представителями ТЦК сообщаем, что осуществляется служебная проверка. Создана специальная комиссия, которая уже начала сбор доказательств и опрос свидетелей", – говорится в сообщении Одесского областного ТЦК.

Военные отметили, что, если изложенные факты подтвердятся, руководство ТЦК предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования. Там осудили любые проявления насилия или поведение, унижающее достоинство человека.

"Каждый военнослужащий или сотрудник ТЦК должен действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и права человека. Любые случаи нарушения этих принципов недопустимы и влекут ответственность" – подчеркнули в ТЦК.