В Одессе сотрудник ТЦК незаконно корректировал данные в "Обереге" за тысячи долларов – ДБР
Государственное бюро расследований заявило о разоблачении сотрудника Малиновского районного территориального центра комплектования в Одессе. По данным следствия, подозреваемый организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации.
Правоохранители отмечают, что следующая схема действовала с марта 2023 года: сотрудник ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе данных "Оберег" и за это получал от $4000 до $7000.
ДБР утверждает, что мужчина вносил в "Оберег" ложную информацию о непригодности мужчин к службе – и это позволяло им выезжать за границу.
В настоящее время устанавливаются все лица, успевшие воспользоваться схемой, отметило ведомство.
Сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем.
Максимально ему грозит 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.
Решается вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу.
- 7 октября в Житомире во время расследования схемы уклонения от мобилизации у врача диагностического центра полиция изъяла более 4 млн грн.
- Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра МСЭК Татьяне Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении.