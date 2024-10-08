В Одессе сотрудник ТЦК незаконно корректировал данные в "Обереге" за тысячи долларов – ДБР

Сейчас устанавливаются все лица, успевшие воспользоваться схемой, отметило ведомство

Фото: ДБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении сотрудника Малиновского районного территориального центра комплектования в Одессе. По данным следствия, подозреваемый организовал заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

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Правоохранители отмечают, что следующая схема действовала с марта 2023 года: сотрудник ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе данных "Оберег" и за это получал от $4000 до $7000.

ДБР утверждает, что мужчина вносил в "Оберег" ложную информацию о непригодности мужчин к службе – и это позволяло им выезжать за границу.

В настоящее время устанавливаются все лица, успевшие воспользоваться схемой, отметило ведомство.

Сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем.

Максимально ему грозит 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

Решается вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу.