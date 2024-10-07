Нацполиция: В Житомире у врача, помогавшей уклонистам, изъято более 4,4 млн грн – фото
В Житомире во время расследования схемы уклонения от мобилизации у врача диагностического центра полиция изъяла более 4 млн грн. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
Правоохранители выяснили, что за последние несколько лет ряд мужчин призывного возраста не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации указаны такие данные. Документы были подготовлены 56-летней женщиной-врачом одного из диагностических центров. На основании данных выводов был установлен диагноз, который является основанием для признания инвалидности.
Во время обыска по месту жительства у женщины изъяли $80 000, более 23 000 евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие возможные доказательства противоправной деятельности.
Дело предварительно квалифицировано по статье о взяточничестве, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
- 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- После скандала в Хмельницкой области, на Волыни решили проверить решения МСЭК и ВЛК.