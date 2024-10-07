Нацполіція: В Житомирі у лікарки, яка допомагала ухилянтам, вилучено понад 4,4 млн грн – фото

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

У Житомирі під час розслідування схеми ухилення від мобілізації у лікарки діагностичного центру поліція вилучила понад 4 млн грн. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

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Правоохоронці з’ясували, що упродовж кількох останніх років низка чоловіків призовного віку не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації вказані такі висновки. Документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. На підставі наданих висновків було встановлено діагноз, що є підставою для визнання інвалідності.

Під час обшуку за місцем проживання у жінки вилучили $80 000, понад 23 000 євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.

Справу попередньо кваліфіковано за статтею про хабарництво, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області