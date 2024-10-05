На Волині вирішили перевірити рішення МСЕК та ВЛК після скандалу на Хмельниччині

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У Волинській області перевірять рішення медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій, повідомив очільник обладміністрації Юрій Погуляйко.

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Посилити "роботу для недопущення корупції" вирішили після скандалу з МСЕК в іншій області, зазначив чиновник.

Посадовець провів термінову нараду з очільниками правоохоронних органів, територіальних центрів комплектування, МСЕК, головними лікарями медзакладів, головами районів та начальником облуправління охорони здоров'я.

За результатами Погуляйко доручив правоохоронцям "негайно розпочати" перевірку рішень МСЕК та ВЛК та у разі виявлення необґрунтованих рішень ініціювати їхній перегляд.

Начальник ОВА заявив, що "невідкладно розпочинається" робота з викриття корупційних правопорушень у діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.

Також влада доручила Управлінню охорони здоров’я обладміністрації посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.