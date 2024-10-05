На Волині вирішили перевірити рішення МСЕК та ВЛК після скандалу на Хмельниччині
У Волинській області перевірять рішення медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій, повідомив очільник обладміністрації Юрій Погуляйко.
Посилити "роботу для недопущення корупції" вирішили після скандалу з МСЕК в іншій області, зазначив чиновник.
Посадовець провів термінову нараду з очільниками правоохоронних органів, територіальних центрів комплектування, МСЕК, головними лікарями медзакладів, головами районів та начальником облуправління охорони здоров'я.
За результатами Погуляйко доручив правоохоронцям "негайно розпочати" перевірку рішень МСЕК та ВЛК та у разі виявлення необґрунтованих рішень ініціювати їхній перегляд.
Начальник ОВА заявив, що "невідкладно розпочинається" робота з викриття корупційних правопорушень у діяльності системи МСЕК та військово-лікарської експертизи.
Також влада доручила Управлінню охорони здоров’я обладміністрації посилити моніторинг рішень МСЕК та ВЛК.
- Раніше, 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі чиновниці та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагачені. В разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна. Хмельницька облорганізація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання чиновниці з депутатської посади.
- По факту обшуків правоохоронці заявляли й про викриття сина посадовиці, який є начальником головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Наразі про підозру йому не повідомляли.