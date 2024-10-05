ДБР: Керівниця хмельницької МСЕК, в якої знайшли мільйони, отримала підозру

Жінка може опинитися до 10 років за ґратами та втратити всі свої статки в разі доведення провини

Обшуки у Тетяни Крупи (Фото: ГБР)

Керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та депутатка від Слуги народу Тетяна Крупа затримана й отримала підозру в незаконному збагачені. Про це 5 жовтня повідомили в Держбюро розслідувань.

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Зараз вирішується питання про взяття її під варту. В разі доведення провини голова МСЕК може опинитися за ґратами до 10 років з конфіскацією усього майна.

Жінку підозрюють в організації незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Під час обшуків 3 й 4 жовтня в будинку Крупи та її родичів було виявлено майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, підроблені медичні документи та списки так званих "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Гроші в будинку голови МСЕК були буквально всюди, кажуть слідчі: у шафах, шухлядах, нішах. Під час обшуку жінка намагалася позбутися частини коштів, викинувши дві сумки з $500 000 через вікно. Також слідчі встановили, що її родина володіє чималими статками: 30 об’єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові й Києві, дев'ять елітних авто, готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому, а також нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині.

Усі ці статки вона не внесла до своєї щорічної декларації, повідомили у ДБР.