ДБР: Посадовиця з Волині допомогла вивезти до Польщі понад 30 ухилянтів

Правоохоронниці загрожує до семи років тюрми

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронниці з Волині: за його даними, жінка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку – і загалом так "вивезли" понад 30 ухилянтів.

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ДБР пише, що учасники групи шукали клієнтів у соціальних мережах, а вартість послуг становила $3500.

Відомство описує схему так: чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині – потім посадовиця не вносила дані про них до автоматизованої системи, і завдяки цьому ті без перешкод виїжджали за межі України.

Правоохоронці заявили, що за такою схемою 2022-го до Польщі виїхали понад 30 чоловіків.

Фігурантці повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб.

Їй загрожує до семи років тюрми.

Також до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній та відсторонення її від займаної посади.

Триває розслідування, щоб встановити коло осіб, причетних до цієї схеми, підсумовує ДБР.

11 вересня СБУ повідомила про затримання колишньої заступниці голови Волинської обласної військової адміністрації: за даними слідства, вона заробляла на схемі з ухилянтами.

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