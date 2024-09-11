СБУ: Ексзаступниця голови Волинської обладміністрації організувала схему з ухилянтами

Охочих записували незаконно водіями гуманітарних вантажів та вносили до системи "Шлях"

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання колишньої заступниці голови Волинської обласної військової адміністрації. За даними слідства, вона заробляла на ухилянтах. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що фігурантка – Мирослава Якимчук.

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Спецслужба заявила про ліквідацію на Волині нової схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку – причетною до організації оборудки називають колишню заступницю голови Волинської ОВА.

За даними співрозмовника LIGA.net, підозрювана – Мирослава Якимчук, котра стала заступницею начальника ОВА ще на початку квітня 2022 року й очолила Координаційний центр області.

Наразі Якимчук вже немає серед керівництва області на сайті обладміністрації, але окремо про її звільнення не повідомляли.

Мирослава Якимчук (Фото: Волинська ОВА)

СБУ заявляє, що під час перебування на посаді жінка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв гуманітарних вантажів – і коштувала така послуга до $5000 з однієї особи.

Відомство додає: до схеми тодішня посадовиця залучила директора місцевого благодійного фонду – він влаштовував військовозобов'язаних водіями міжнародних рейсів, і таким чином персональні дані ухилянтів вносили до інформаційної системи "Шлях", що й дозволяло їм виїхати за кордон як псевдоволонтерам.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

А в цілому, додає спецслужба, жінка долучила ще сімох спільників для пошуку потенційних клієнтів та передання коштів.

Експосадовицю затримано, під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності, зазначає СБУ.

Правоохоронці повідомили про підозри за статтями про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою та незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому злочинною організацією.

Наразі колишня чиновниця знаходиться під вартою – їй та іншим фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

У липні СБУ повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, а також його тещі-адвокатки, що влаштувала схему для ухилянтів.

Нацполіція заявила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.

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