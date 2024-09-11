СБУ: Ексзаступниця голови Волинської обладміністрації організувала схему з ухилянтами
Служба безпеки України повідомила про затримання колишньої заступниці голови Волинської обласної військової адміністрації. За даними слідства, вона заробляла на ухилянтах. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що фігурантка – Мирослава Якимчук.
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Спецслужба заявила про ліквідацію на Волині нової схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку – причетною до організації оборудки називають колишню заступницю голови Волинської ОВА.
За даними співрозмовника LIGA.net, підозрювана – Мирослава Якимчук, котра стала заступницею начальника ОВА ще на початку квітня 2022 року й очолила Координаційний центр області.
Наразі Якимчук вже немає серед керівництва області на сайті обладміністрації, але окремо про її звільнення не повідомляли.
СБУ заявляє, що під час перебування на посаді жінка налагодила механізм втечі ухилянтів під виглядом водіїв гуманітарних вантажів – і коштувала така послуга до $5000 з однієї особи.
Відомство додає: до схеми тодішня посадовиця залучила директора місцевого благодійного фонду – він влаштовував військовозобов'язаних водіями міжнародних рейсів, і таким чином персональні дані ухилянтів вносили до інформаційної системи "Шлях", що й дозволяло їм виїхати за кордон як псевдоволонтерам.
А в цілому, додає спецслужба, жінка долучила ще сімох спільників для пошуку потенційних клієнтів та передання коштів.
Експосадовицю затримано, під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучили мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності, зазначає СБУ.
Правоохоронці повідомили про підозри за статтями про створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою та незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому злочинною організацією.
Наразі колишня чиновниця знаходиться під вартою – їй та іншим фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
- У липні СБУ повідомила про затримання колишнього прокурора, оголошеного у розшук, а також його тещі-адвокатки, що влаштувала схему для ухилянтів.
- Нацполіція заявила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000.
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