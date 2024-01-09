1000 рішень: суд в Одеській області за хабарі виводив ухилянтів з-під мобілізації – СБУ

СБУ та НАБУ викрили суддю в Одеській області, який за хабарі дозволяв ухилянтам виїжджати за кордон

Фото - СБУ

Служба безпеки України заявила, що разом із НАБУ розкрила масштабну корупційну схему на Одещині, учасники якої за хабарі дозволяли ухилянтам уникнути мобілізації.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомили в СБУ, у Білгороді-Дністровському міськрайонному суді Одеської області за хабар у $3500 можна було "купити" рішення, яке дозволяло військовозобов'язаним уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Спецслужби вважають, що до схеми були причетні працівники суду та посередники.

Задокументовано отримання хабаря одним із суддів, зазначає СБУ.

Сенс схеми був у тому, що суд "встановлював", що разом із військовозобов'язаними нібито проживають неповнолітні. Таке рішення давало підстави не тільки для відмови від мобілізації, а й для виїзду за кордон.

Слідство вважає, що схему було запущено ще в середині квітня 2022 року. З того часу суд встиг ухвалити понад 1000 рішень на користь військовозобов'язаних.

У СБУ повідомляють, що розслідування продовжується.

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

В аналогічному повідомленні НАБУ опубліковано кілька фотографій із місць проведення слідчих дій, зокрема фотографія з постановою Верховної Ради про призначення судді, ім'я якого відповідно до вимог закону заблюрено. Водночас на знімку видно дату ухвалення постанови – 7 червня 2012 року. Цього дня було ухвалено постанови про обрання чотирьох суддів, із них суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області було обрано лише Олександра Боярського.

У серпні 2021 року Вища рада правосуддя вже давала згоду на утримання судді Боярського під арештом за підозрою щодо участі в шахрайстві.

Фото – НАБУ

У грудні ДБР заявило про викриття схеми ухилення від мобілізації, якою скористалися понад 300 людей.

Закарпатські прикордонники затримали у лісах неподалік Ужгорода групу із восьми чоловіків призовного віку, які збиралися нелегально перейти кордон зі Словаччиною.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на черги на держкордоні, які виникли 31 грудня через посилення контролю під час перетину пунктів пропуску. Він висловив сумніви щодо того, чи відповідають такі перевірки законодавству.

Дивіться також: Возили уклоністів через Придністров'я. Правоохоронці заявили про викриття схеми: відео