Біля Ужгорода затримали велику групу ймовірних ухилянтів. Збирались перейти у Словаччину

Прикордонники порадили не випробувати долю й не намагатися перейти кордон через Тису чи Карпати

Фото: ДПСУ

Закарпатські прикордонники ввечері в суботу затримали в лісах неподалік від Ужгорода групу з восьми чоловіків призовного віку, які збирались нелегально перейти кордон зі Словаччиною. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

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Чоловіки виявилися жителями Києва, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської та Чернівецької областей. Восьмий не мав при собі жодних документів і назвався закарпатцем. Ймовірно, він показував, як перейти кордон.

Затриманих забрали в поліцію. Їм загрожує тільки адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону, але ймовірний організатор може отримати кримінальну справу за ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Окремо прикордонники попередили, що з початком зими на Закарпатті випала велика кількість дощів і мокрого снігу, і річка Тиса, по якій проходить державний кордон з Румунією та Угорщиною, значно піднялась.

"Річка зараз – стрімка, потужна течія, яка несе смертельні загрозу тим, хто спробує її подолати. Саме такою є та "незначна" перешкода, яку пропонують подолати своїм клієнтам за допомогою дитячих надувних кругів, "пончиків" та "ватрушок" переправники осіб через кордон. Звертаємося до усіх охочих подолати повноводну Тису чи гірські вершини Карпат, не робити цього задля збереження свого життя та здоров’я", – заявили прикордонники.