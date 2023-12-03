Возле Ужгорода задержали большую группу вероятных уклонистов. Хотели перейти в Словакию

Пограничники посоветовали не испытать судьбу и не пытаться перейти границу через Тису или Карпаты

Фото: ГПСУ

Закарпатские пограничники вечером в субботу задержали в лесах неподалеку от Ужгорода группу из восьми мужчин призывного возраста, которые собирались нелегально перейти границу со Словакией. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

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Мужчины оказались жителями Киева, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областей. Восьмой не имел при себе никаких документов и представился закарпатцем. По всей вероятности, он показывал, как перейти границу.



Задержанных забрали в полицию. Им грозит только административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы, но предполагаемый организатор может получить уголовное дело по ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Отдельно пограничники предупредили, что с началом зимы на Закарпатье выпало большое количество дождей и мокрого снега, и река Тиса, по которой проходит государственная граница с Румынией и Венгрией, значительно поднялась.

"Река сейчас – стремительное, мощное течение, которое несет смертельную угрозу тем, кто попытается ее преодолеть. Именно таково то "незначительное" препятствие, которое предлагают преодолеть своим клиентам с помощью детских надувных кругов, "пончиков" и "ватрушок" переправители лиц через границу. Обращаемся ко всем желающим преодолеть полноводную Тису или горные вершины Карпат, не делать этого ради сохранения своей жизни и здоровья", — заявили пограничники.