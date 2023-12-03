Возле Ужгорода задержали большую группу вероятных уклонистов. Хотели перейти в Словакию
Фото: ГПСУ

Закарпатские пограничники вечером в субботу задержали в лесах неподалеку от Ужгорода группу из восьми мужчин призывного возраста, которые собирались нелегально перейти границу со Словакией. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мужчины оказались жителями Киева, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой областей. Восьмой не имел при себе никаких документов и представился закарпатцем. По всей вероятности, он показывал, как перейти границу.

Задержанных забрали в полицию. Им грозит только административная ответственность за попытку незаконного пересечения границы, но предполагаемый организатор может получить уголовное дело по ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Отдельно пограничники предупредили, что с началом зимы на Закарпатье выпало большое количество дождей и мокрого снега, и река Тиса, по которой проходит государственная граница с Румынией и Венгрией, значительно поднялась.

"Река сейчас – стремительное, мощное течение, которое несет смертельную угрозу тем, кто попытается ее преодолеть. Именно таково то "незначительное" препятствие, которое предлагают преодолеть своим клиентам с помощью детских надувных кругов, "пончиков" и "ватрушок" переправители лиц через границу. Обращаемся ко всем желающим преодолеть полноводную Тису или горные вершины Карпат, не делать этого ради сохранения своей жизни и здоровья", — заявили пограничники.