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ДБР: Викрито безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 14:50
Відео: ДБР
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Держбюро розслідувань заявило про викриття та блокування спільно зі Службою безпеки України "безпрецедентно масштабної" схеми ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці дев’яти військкоматів переважно з Києва і області, а також керівниця військово-лікарської комісії Макарівського району і спільники з інших регіонів.

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За попередніми даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів, вартість "послуги" становила від $6000 до $10 000 (в залежності від стартового пакета документів). Повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей.

"Клієнтами" були "як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами", стверджують у ДБР.

За даними правоохоронців, організував схему колишній начальник Київського обласного військкомату, який вийшов на пенсію, проте "зберіг необхідні зв’язки". Під його контролем інші учасники схеми нібито вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку за станом здоров’я.

До "пакету" документів входили підроблені довідки ВЛК. Також учасники схеми "радили" чоловікам, де, в якому порядку і в який спосіб пройти держкордон, зазначили в ДБР.

Правоохоронці стверджують, що більшість документів оформлялося через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше семи київських районних військкоматів та одного – на Закарпатті.

Одна частина угруповання нібито відповідала за підбір "клієнтів", інша – за незаконне оформлення документів. Представники обох "гілок" для конспірації між собою не перетиналися.

Під час понад 40 обшуків у різних регіонах правоохоронці вилучили докази протиправної схеми. У ході слідства ДБР також встановлює точну кількість ухилянтів.

Наразі організатору та шести особам з його "найближчого оточення" повідомлено про підозри. Також буде перевірено правдивість зняття з обліку чоловіків призовного віку в цих ТЦК. У разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватися питання щодо відновлення даних ухилянтів у реєстрі військовозобов'язаних, повідомили в ДБР.

ДБР: Викрито безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації – відео, фото

ДБР: Викрито безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації – відео, фото

ДБР: Викрито безпрецедентно масштабну схему ухилення від мобілізації – відео, фото

  • Перевірка військкомів у областях. НАЗК знайшло необґрунтовані активи на 255 млн грн — список.
  • Академік Володимир Горбулін заявив, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, і тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.
  • Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова говорила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації".

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Оксана Житнюк
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