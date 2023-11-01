ГБР: Разоблачена беспрецедентно масштабная схема уклонения от мобилизации – видео, фото

Госбюро расследований заявило о разоблачении и блокировании совместно со Службой безопасности Украины "беспрецедентно масштабной" схемы уклонения от мобилизации, в которую были вовлечены должностные лица девяти военкоматов преимущественно из Киева и области, а также руководитель военно-врачебной комиссии Макаровского района и сообщники из других регионов.

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По предварительным данным следствия, по этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов, стоимость "услуги" составляла от $6000 до $10 000 (в зависимости от стартового пакета документов). Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег.

"Клиентами" были "как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями", утверждают в ГБР.

По данным правоохранителей, организовал схему бывший начальник Киевского областного военкомата, вышедший на пенсию, однако "сохранивший необходимые связи". Под его контролем другие участники схемы якобы вносили недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета по состоянию здоровья.

В "пакет" документов входили поддельные справки ВВК. Также участники схемы "советовали" мужчинам, где, в каком порядке и как пройти госграницу, отметили в ГБР.

Правоохранители утверждают, что большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере семи киевских районных военкоматов и одного – на Закарпатье.

Одна часть группировки якобы отвечала за подбор "клиентов", другая – за незаконное оформление документов. Представители обеих "веток" для конспирации между собой не пересекались.

При более 40 обысках в разных регионах правоохранители изъяли доказательства противоправной схемы. В ходе следствия ГБР также устанавливает точное количество уклонистов.

Организатору и шестерым лицам из его "ближайшего окружения" сообщено о подозрениях. Также будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК. В случае выявления фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении данных уклонистов в реестре военнообязанных, сообщили в ГБР.

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Академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, и поэтому властям следует идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.

Замминистра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".

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