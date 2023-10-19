Мобілізація. Академік Горбулін: Влада повинна змінювати систему, потрібна рівність та мотивація

В Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, а тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації. Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для Укрінформу.

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За їхніми словами, ключовою проблемою у 2023 році залишалося питання мотивації служби — попри стабільно високий рівень довіри до Сил оборони, з мотивацією до служби "далеко не все так просто".

Вони згадують заяву заступниці міністра оборони Наталії Калмикової про те, що в Україні сотні тисяч громадян нібито намагаються уникнути мобілізації, а відомство має намір врегулювати це питання.

"Однак навряд чи це буде ефективним без радикальних заходів, таких як рівність обов'язків усіх громадян з чітким, прозорим визначенням кордонів, умов та відповідальності. Це має стосуватися і заможних громадян, і колишніх депутатів, і чиновників, а особливо їхніх родичів. Оскільки якщо в перші дні масштабного нападу Росії українці демонстрували фантастичний рівень мотивації, то протягом 18 місяців інтенсивної кривавої війни вона суттєво знизилася", — пишуть Горбулін і Бадрак.

Аналітики пропонують удосконалення у системі комплектування армії, де буде чітко визначено зв'язок мотивації служити з державним управлінням, кар'єрою, пільгами та великим фінансовим заохоченням не лише під час служби, а й для ветеранів.

"Йдеться, зокрема, про необхідність поставити у залежність призначення на вищі посади державного управління від служби в Силах оборони. Більш чітка робота всіх органів влади щодо зменшення можливостей ухилення та жорсткого покарання тих, хто намагається на цьому заробити. Якщо у соцмережах намагаються відкрито продавати "білі квитки", тікати від війни за кордон, це дуже чіткий сигнал владі про необхідність удосконалення системи", – йдеться у статті.

Автори вважають, що необхідно також чітко визначити права та повноваження мобілізованих громадян.

"Потрібен також і незалежний нагляд – зокрема, законодавче призначення незалежних інспекторів та головного військового інспектора, який не буде підпорядкований міністру оборони або головнокомандувачу ЗСУ", – резюмували вони.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала головкому Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

У той же день президент Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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