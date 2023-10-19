Мобилизация. Академик Горбулин: Власть должна менять систему, нужно равенство и мотивация

В Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, а поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации. Об этом заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в статье для Укринформа.

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По их словам, ключевой проблемой в 2023 году оставался вопрос мотивации службы — несмотря на стабильно высокий уровень доверия к Силам обороны, с мотивацией к службе "далеко не все так просто".

Они упоминают заявление заместителя министра обороны Натальи Калмыковой о том, что в Украине сотни тысяч граждан якобы пытаются избежать мобилизации, а ведомство собирается урегулировать этот вопрос.

"Однако вряд ли это будет эффективным без радикальных мер, таких как равенство обязанностей всех граждан с четким, прозрачным определением границ, условий и ответственности. Это должно относиться и к состоятельным гражданам, и к бывшим депутатам, и чиновникам, а особенно к их родственникам. Поскольку если в первые дни масштабного нападения России украинцы демонстрировали фантастический уровень мотивации, то в течение 18 месяцев интенсивной, кровавой войны она существенно снизилась", — пишут Горбулин и Бадрак.

Аналитики предлагают совершенствования в системе комплектования армии, где будет четко определена связь мотивации служить с государственным управлением, карьерой, льготами и большим финансовым поощрением не только во время службы, но и для ветеранов.

"Речь идет, в том числе, о необходимости поставить в зависимость назначения на высшие должности государственного управления от службы в Силах обороны. Более четкая работа всех органов власти по уменьшению возможностей уклонения и жесткого наказания тех, кто пытается на этом заработать. Если в соцсетях пытаются открыто продавать "белые билеты", бежать от войны за границу, это очень четкий сигнал властям о необходимости усовершенствования системы", — сказано в статье.

Авторы считают, что необходимо также четко определить права и полномочия мобилизованных граждан.

"Нужен также и независимый надзор – в частности, законодательное назначение независимых инспекторов и главного военного инспектора, который не будет подчинен министру обороны или главнокомандующему ВСУ", — резюмировали они.

11 августа СНБО на заседании рекомендовал главкому Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день президент Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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