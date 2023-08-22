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В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 16:46
В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото - Фото
Фото - ОГП

Сегодня, 22 августа, правоохранители проводят массовые обыски в ряде военно-врачебных комиссий, территориальных центров комплектования и соцподдержки и медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

По данным ОГП, сейчас проводится более 200 обысков во всех регионах страны в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК.

В ГБР сообщили, что 22 августа обыски проходят в ряде ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло отложить или вообще избежать призыва на военную службу.

В ГБР сообщили, что в общей сложности установлено 388 человек, по которым "есть сомнения" насчет законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, личные дела и прочее.

В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото
  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

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Оксана Житнюк
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