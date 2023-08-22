В военкоматах и ВВК по всей стране проводят более 200 одновременных обысков – фото

Сегодня, 22 августа, правоохранители проводят массовые обыски в ряде военно-врачебных комиссий, территориальных центров комплектования и соцподдержки и медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ОГП, сейчас проводится более 200 обысков во всех регионах страны в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК.

В ГБР сообщили, что 22 августа обыски проходят в ряде ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло отложить или вообще избежать призыва на военную службу.

В ГБР сообщили, что в общей сложности установлено 388 человек, по которым "есть сомнения" насчет законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, личные дела и прочее.

В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.

11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.

В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

Читайте также: "Бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВВК, адвоката и чиновницу больницы – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.