Президент Владимир Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов по результатам заседания СНБО. Об этом президент рассказал в обращении.

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"Наши решения. Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена", - сказал Зеленский.

По его словам, систему комплектования доверить воинам, прошедшим фронт или которые не могут воевать, потому что потеряли здоровье.

Реализовать это решение должен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, перед назначением новых руководителей будет проверка Службы безопасности Украины, отметил президент.

Зеленский сообщил, что всего уже есть 112 уголовных производств в отношении должностных лиц ТЦК и 33 подозрения.

Среди фигурантов – областные, городские и районные военкомы, работники военно-врачебных комиссий и другие должностные лица.

"Каждый «военком», в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Вполне справедливую. Полную. Уволенные «военкомы» и другие должностные лица, имеющие погоны и относительно которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, – на фронт", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что армия не является и "никогда не будет" заменой уголовному наказанию.

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