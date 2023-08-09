НАПК проверяет 135 военкомов, не все ездят на "мерседесах" – Новиков
09.08.2023, 17:20
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов. Как правило, проверка подтверждает доброчестность большинства работников, заявил глава ведомства Александр Новиков. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
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"Не все военкомы ездят на "мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно", – подчеркнул Новиков.
Он отметил, что проверки не означают, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений.
По словам Новикова, как правило, мониторинг подтверждает то, что большинство работников доброчестны.
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