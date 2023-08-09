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НАПК проверяет 135 военкомов, не все ездят на "мерседесах" – Новиков

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 17:20
НАПК проверяет 135 военкомов, не все ездят на
Александр Новиков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало 135 мониторингов образа жизни военкомов. Как правило, проверка подтверждает доброчестность большинства работников, заявил глава ведомства Александр Новиков. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"Не все военкомы ездят на "мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно", – подчеркнул Новиков.

Он отметил, что проверки не означают, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений.

По словам Новикова, как правило, мониторинг подтверждает то, что большинство работников доброчестны.

  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
  • 7 августа ГБР сообщило о подозрении военкому одного из райотделов из Полтавской области – его обвиняют в жестоком избиении своего подчиненного.

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Артём Джерипа
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