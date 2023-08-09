НАЗК перевіряє 135 військкомів, не всі їздять на "мерседесах" – Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів. Як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників, заявив глава відомства Олександр Новіков. Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформ.

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"Не всі військкоми їздять на "мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де", – підкреслив Новіков.

Він зазначив, що перевірки не означають, що в кожному моніторингу варто очікувати порушень.

За словами Новікова, як правило, моніторинг підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

7 серпня ДБР повідомило про підозру військкому одного з райвідділів із Полтавської області – його звинувачують у жорстокому побитті свого підлеглого.

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