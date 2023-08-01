Правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000, повідомило МВС.

За цей час посадовець встиг оформити на батька кілька автівок та дві квартири у Дніпрі, стверджують правоохоронці.

Також підозрюваний зареєстрував на члена родини підприємство, що придбало нежитлове приміщення площею 500 метрів квадратних, пише МВС.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем роботи та проживання чиновника, а також його близьких осіб. Їх підозрюють в участі у злочинній діяльності.

Військкому загрожує позбавлення волі строком від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Національна поліція публікує фото з роботи та дому посадовця.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування, у якому показали віллу в Іспанії, записану на матір військкома Одеської області Євгена Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері та дружині.

23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях.

27 липня суд заарештував майно, гроші та банківські рахунки Борисова та членів його сім’ї.

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