Колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов, підозрюваний у незаконному збагаченні на 188 млн грн, під час судового засідання заявив, що він – військовослужбовець, який "отримав на війні поранення", а в Іспанію та у Туреччину він їздив нібито на "реабілітацію". Відповідне відео опублікували журналісти Еспресо.
22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн, водночас заявивши, що його місцеперебування уточнюється. 24 липня його затримали у Києві.
Сьогодні, 25 липня, Печерський райсуд Києва розпочав обирати Борисову запобіжний захід. Прокуратура підготувала клопотання про обрання ексвійськкому запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави, повідомляли журналісти Telegraf.
У суді Борисов продемонстрував свої "травми" та наслідки від нібито вогнепальної зброї. Крім того, підозрюваний заявив, що у нього "у будь-який момент може відірватися тромб", і, "щоб вижити, він має пити пігулки".
"Дорогі. Інакше помру", — сказав Борисов.
Таким чином він підвів до того, що їздив за кордон на "реабілітацію", яку йому "радили лікарі", додавши, що дозвіл на виїзд у нього буцімто був.
Підозрюваний додав, що поїхав до Туреччини за свої кошти, "обстежився там у хірурга". Проте звідки в нього гроші – Борисов так і не пояснив.
Кореспондент Еспресо зазначає, що ексвійськком у суді просить будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.
- 23 червня 2023 року Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.
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