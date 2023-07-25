Колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов, підозрюваний у незаконному збагаченні на 188 млн грн, під час судового засідання заявив, що він – військовослужбовець, який "отримав на війні поранення", а в Іспанію та у Туреччину він їздив нібито на "реабілітацію". Відповідне відео опублікували журналісти Еспресо.

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22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн, водночас заявивши, що його місцеперебування уточнюється. 24 липня його затримали у Києві.

Сьогодні, 25 липня, Печерський райсуд Києва розпочав обирати Борисову запобіжний захід. Прокуратура підготувала клопотання про обрання ексвійськкому запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави, повідомляли журналісти Telegraf.

У суді Борисов продемонстрував свої "травми" та наслідки від нібито вогнепальної зброї. Крім того, підозрюваний заявив, що у нього "у будь-який момент може відірватися тромб", і, "щоб вижити, він має пити пігулки".

"Дорогі. Інакше помру", — сказав Борисов.

Таким чином він підвів до того, що їздив за кордон на "реабілітацію", яку йому "радили лікарі", додавши, що дозвіл на виїзд у нього буцімто був.

Підозрюваний додав, що поїхав до Туреччини за свої кошти, "обстежився там у хірурга". Проте звідки в нього гроші – Борисов так і не пояснив.

Кореспондент Еспресо зазначає, що ексвійськком у суді просить будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

ДОВІДКА. 22 червня журналісти УП . 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалось, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері й дружині. Крім того, за даними слідства, на початку 2022 року Борисов, будучи начальником Одеського ТЦК, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії, стверджують слідчі.

23 червня 2023 року Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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