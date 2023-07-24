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У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова – фото

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 11:09
У Києві затримали колишнього одеського військкома Борисова – фото - Фото
Фото: ДБР

У Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Як стверджує Державне бюро розслідувань, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.

22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн, водночас заявивши, що його місцезнаходження уточнюється.

Як стверджують у бюро, ексвійськком змінював номери телефонів, авто та своє місцеперебування, щоб втекти від слідства. За два дні пошуків Борисова затримали у Києві.

Фото: Офіс генпрокурора

Враховуючи намагання колишнього військкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалось, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері й дружині.

Фото: Офіс генпрокурора

Крім того, за даними слідства, на початку 2022 року Борисов, будучи начальником Одеського ТЦК, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії, стверджують слідчі.

  • 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

Читайте також: У НАЗК обіцяють перевірити інших військкомів та їхніх родичів, водіїв, коханок

Мілана Головань
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