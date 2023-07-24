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В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 11:09
В Киеве задержали бывшего одесского военкома Борисова – фото - Фото
Фото: ГБР

В Киеве задержан бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн грн. Как утверждает Государственное бюро расследований, он пытался скрыться от следствия, меняя номера телефонов, авто и месторасположение.

22 июля ГБР сообщило Борисову о подозрении в незаконном обогащении на 188 млн грн, в то же время заявив, что его местонахождение уточняется.

Как утверждают в бюро, экс-военком менял номера телефонов, авто и свое местоположение, чтобы скрыться от следствия. Через два дня поисков Борисова задержали в Киеве.

Фото: Офис генпрокурора

Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у бывшего военкома, в частности, нашли особняк и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене.

Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, по данным следствия, в начале 2022 года Борисов, будучи начальником Одесского ТЦК, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и в Испании, утверждают следователи.

  • 23 июня Зеленский поручил немедленно уволить одесского военкома и создать комиссию для проверки всех военнослужащих во всех областях.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Борисов будет уволен с должности, но не из Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: В НАПК обещают проверить других военнослужащих и их родственников, водителей, любовниц

Милана Головань
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