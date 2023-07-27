Заарештовано майно родини ексвійськкома Борисова: вони намагались вивезти Porsche – список
За матеріалами слідства Держбюро розслідувань, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова та членів його сім’ї. Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Правоохоронці опублікували повний перелік арештованого майна.
З нерухомості до нього увійшли земельні ділянки площею понад 2 га в Одеській області, два будинки загальною площею понад 420 кв м, домоволодіння площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі.
Також було заарештованого сім автомобілів:
→ Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску
→ Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску
→ Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску
→ Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року
→ Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску
→ Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.
Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, зауважує ДБР.
Зокрема, був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на кордоні України з Молдовою в Одеській області.
Це авто зареєстроване на невістку Борисова та проходить речовим доказом у його справі.
Слідство має підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом, пише відомство.
Задум вивезти машину не вдався, авто вилучено.
Ціна на такий Porsche Macan може сягати від $30 000 до $66 000.
- 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях.
- 24 липня Борисова затримали в Києві. Як стверджує ДБР, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.
- Наступного дня суд заарештував Борисова з правом внесення застави у 150 млн грн.
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