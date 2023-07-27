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Заарештовано майно родини ексвійськкома Борисова: вони намагались вивезти Porsche – список

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 16:06
Заарештовано майно родини ексвійськкома Борисова: вони намагались вивезти Porsche – список - Фото
Євген Борисов (Скриншот з відео)

За матеріалами слідства Держбюро розслідувань, суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова та членів його сім’ї. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці опублікували повний перелік арештованого майна.

З нерухомості до нього увійшли земельні ділянки площею понад 2 га в Одеській області, два будинки загальною площею понад 420 кв м, домоволодіння площею 78,5 га, дві квартири та 1/3 квартири в Одесі.

Також було заарештованого сім автомобілів:

→ Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

→ Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

→ Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

→ Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

→ Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

→ Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, зауважує ДБР.

Зокрема, був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на кордоні України з Молдовою в Одеській області.

Це авто зареєстроване на невістку Борисова та проходить речовим доказом у його справі.

Слідство має підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом, пише відомство.

Задум вивезти машину не вдався, авто вилучено.

Ціна на такий Porsche Macan може сягати від $30 000 до $66 000.

Фото: ДБР

ДОВІДКА. 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері та дружині. Крім того, за даними слідства, на початку 2022 року Борисов, обіймаючи посаду начальника Одеського ТЦК, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії, стверджують слідчі.
  • 23 червня Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях.
  • 24 липня Борисова затримали в Києві. Як стверджує ДБР, він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування.
  • Наступного дня суд заарештував Борисова з правом внесення застави у 150 млн грн.

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Артем Джеріпа
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