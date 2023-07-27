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Арестовано имущество семьи экс-военкома Борисова: они пытались вывезти Porsche – список

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 16:06
Арестовано имущество семьи экс-военкома Борисова: они пытались вывезти Porsche – список - Фото
Евгений Борисов (Скриншот по видео)

По материалам следствия Госбюро расследований суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова и членов его семьи. Об этом говорится в сообщении ДБР.

Правоохранители опубликовали полный список арестованного
имущества.

Из недвижимости в него вошли земельные участки площадью более 2 га в Одесской области, два дома общей площадью более 420 кв. м, домовладение площадью 78,5 га, две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе.

Также было арестовано семь автомобилей:

→ Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

→ Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

→ Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

→ Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года

→ Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

→ Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

Родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу, отмечает ДБР.

В частности, был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное", на границе Украины с Молдовой в Одесской области.

Этот автомобиль зарегистрирован на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по его делу.

Следствие имеет основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путём, пишет ведомство.

Замысел вывезти машину не удался, авто изъято.

Цена на такой Porsche Macan может достигать от $30 000 до $66 000.

Фото: ГБР

СПРАВКА. 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что помимо элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн. По данным НАПК, у него, в частности, нашли имение и офис в Испании за 4,5 млн евро, принадлежащие его матери и жене. Кроме того, по данным следствия, в начале 2022 года Борисов, будучи начальником Одесского ТЦК, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Молдове, Турции, на Сейшельских островах и Испании, утверждают следователи.
  • 23 июня 2023 года Зеленский поручил немедленно уволить Борисова и создать комиссию для проверки всех военкомов во всех областях.
  • 24 июля Борисов был задержан в Киеве. Как утверждает ГБР, он пытался уйти от следствия, меняя номера телефонов, авто и местонахождение.
  • На следующий день суд арестовал Борисова с правом внесения залога в 150 млн грн.

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Артём Джерипа
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