Колишнього одеського військкома Борисова арештували з правом на заставу у 150 млн грн

Колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн, взяли під варту на два місяці з правом внесення застави у 150 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

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22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн, водночас заявивши, що його місцеперебування уточнюється. 24 липня його затримали у Києві.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 150 млн грн, хоча прокуратура до початку засідання підготувала клопотання про обрання ексвійськкому запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.

У суді Борисов поскаржився на нібито поганий стан здоров'я, заявив, що їздив за кордон начебто "на реабілітацію", і просив будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

ДОВІДКА. 22 червня журналісти УП . 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір Борисова. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у нього, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері та дружині. Крім того, за даними слідства, на початку 2022 року Борисов, обіймаючи посаду начальника Одеського ТЦК, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. Разом з членами родини він майже місяць перебував у Молдові, Туреччині, на Сейшельських островах та в Іспанії, стверджують слідчі.

23 червня 2023 року Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.

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