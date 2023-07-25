Колишнього одеського військкома Борисова арештували з правом на заставу у 150 млн грн
Колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн, взяли під варту на два місяці з правом внесення застави у 150 млн грн. Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.
22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн, водночас заявивши, що його місцеперебування уточнюється. 24 липня його затримали у Києві.
Сьогодні Печерський райсуд Києва обрав Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 150 млн грн, хоча прокуратура до початку засідання підготувала клопотання про обрання ексвійськкому запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави.
У суді Борисов поскаржився на нібито поганий стан здоров'я, заявив, що їздив за кордон начебто "на реабілітацію", і просив будь-який запобіжний захід, окрім тримання під вартою.
- 23 червня 2023 року Зеленський доручив негайно звільнити одеського військкома та створити комісію для перевірки всіх військовослужбовців у всіх областях.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Борисова буде звільнено з посади, але не зі Збройних Сил України.
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