Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це президент розповів у зверненні.

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"Наші рішення. Звільняємо всіх обласних військкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада", – сказав Зеленський.

За його словами, систему комплектування можна довірити воїнам, які пройшли фронт або які не можуть воювати, бо втратили здоров'я.

Реалізувати це рішення має головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, перед призначенням нових керівників буде перевірка Служби безпеки України, зазначив президент.

Зеленський повідомив, що загалом уже є 112 кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та 33 підозри.

Серед фігурантів – обласні, міські та районні військкоми, працівники військово-лікарських комісій та інші посадові особи.

"Кожен військком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну. Звільнені військкоми й інші посадовці, які мають погони й стосовно яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, – на фронт", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що армія не є та "ніколи не буде" заміною кримінальному покаранню.

Президент анонсував засідання РНБО щодо питання роботи військово-лікарських комісій через два тижні.

Наразі йде перевірка та підготовка пропозицій.

"Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально", – сказав він.

На засіданні РНБО рекомендувала головнокомандувачу Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.

9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

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