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РНБО рекомендувала Залужному призначити обласних військкомів з-поміж бойових офіцерів

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11.08.2023, 14:17
РНБО рекомендувала Залужному призначити обласних військкомів з-поміж бойових офіцерів - Фото
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони щодо перевірки роботи територіальних центрів комплектування (ексвійськкоматів). Зокрема, РНБО рекомендувала головнокомандувачу Валерію Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів, повідомляє Офіс президента.

РНБО рекомендувала Залужному  призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, після проходження перевірки СБУ.

Призначення відбуватимуться за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань.

Під час перевірки ТЦК правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації.

Ці випадки становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій, йдеться у повідомленні.

РНБО рекомендувала вжити додаткових заходів із протидії корупції посадовцями ТЦК Офісу генпрокурора спільно з Національним агенством з питань запобігання корупції та Держбюро розслідувань.

  • 22 червня журналісти УП опублікували відеорозслідування, у якому показали віллу в Іспанії, записану на матір військкома Одеської області Євгена Борисова. Також з’ясувалося, що окрім елітної закордонної нерухомості вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. За даними НАЗК, у Борисова, зокрема, знайшли маєток та офіс в Іспанії за 4,5 млн євро, які належать його матері та дружині.
  • 23 червня президент Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях.
  • 9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийРНБОкорупціяперевіркавійськком
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