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Зеленский: СБУ работает по военкомам. Идет инспекция ВВК. Заходит новое оружие от Запада

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18.08.2023, 12:42
Зеленский: СБУ работает по военкомам. Идет инспекция ВВК. Заходит новое оружие от Запада - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания военно-политического руководства по ключевым вопросам боевых действий и мобилизации. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, реализуются договоренности с союзниками — в Украину заходят тяжелая техника, артиллерия и средства противовоздушной обороны. 

"Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро. Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов", — заявил Зеленский.

Он отметил, что также продолжается всеобъемлющая инспекция военно-врачебных комиссий. 

"Работа СБУ в отношении военкомов и коллаборантов. Хорошие результаты. Отдельно закрыты доклады СБУ и ГУР относительно их специальных задач. Работа продолжается", — резюмировал глава государства. 

  • 24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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Дмитрий Гриниченко
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