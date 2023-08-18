Зеленский: СБУ работает по военкомам. Идет инспекция ВВК. Заходит новое оружие от Запада

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания военно-политического руководства по ключевым вопросам боевых действий и мобилизации. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, реализуются договоренности с союзниками — в Украину заходят тяжелая техника, артиллерия и средства противовоздушной обороны.

"Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро. Ситуация на фронте. Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов", — заявил Зеленский.

Он отметил, что также продолжается всеобъемлющая инспекция военно-врачебных комиссий.

"Работа СБУ в отношении военкомов и коллаборантов. Хорошие результаты. Отдельно закрыты доклады СБУ и ГУР относительно их специальных задач. Работа продолжается", — резюмировал глава государства.

24 июля в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военкомов в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

Зеленский обещает результаты комплексной проверки военкоматов до конца июля.

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